Кампания събира средства за Станимира Бикова от Пловдив, която има тежка травма след катастрофа, информираСпоред информация от близките ѝ и хората, които искат да ѝ помогнат:Преди година животът на Станимира Бикова, едва на 26 години, се преобръща след тежка катастрофа. При инцидента тя получава множество травми, най-тежката от които е счупване на десния крак (дясната бедрена кост и тибия).Въпреки поредицата от операции и дългите месеци лечение, няма костно срастване.Днес Станимира може да ходи, но с трудност и болка, тъй като няма пълно костно срастване – лекарите поставят диагноза голямокостна псевдоартроза.След множество консултации е предложено лечение в специализирана клиника в Турция, където може да се извърши операция за смяна на пирона и костна присадка от хълбочния гребен.Само тази интервенция дава реален шанс Станимира да се възстанови напълно и отново да ходи нормално и без болка.Нужната сума за операцията и престоя е непосилна за семейството ѝ. Затова се обръщаме с молба за подкрепа.Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut:Банка: Allianz BankIBAN: BG62BUIN95611000742767BIC: BUINBGSFПолучател:Фондация Павел АндреевОснование:Станимира Бикова