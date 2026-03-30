съдят групата на Хасърджиев, разпитани са над 80 свидетели. За първи път в дело се явява "наркотикът на изнасилвача". Нованата е от днес, историята – назад във времето.
Историята започна през октомври 2025 година. Арестуваха известен лекар заради гавра с момче на 20 години.
Малко след това, в схемата се появиха имена като на министъра на културата Мариан Бачев и на актьра Росен Белов.
Мътната вода продължава – едни се измъкват, други се оправдават, трети се отказаха от авторитетна награда заради министър Бачев.
Оказа се, че Хасърджиев, не само е нападал, но и е лъгал роднини и приятели...
И тук идва моят прочет, който не ангажира никого, но ангажира мен като извинение към зрители, читатели и въобще общество.
Когато бях репортер...Срещах се с различни хора-политици, експерти...всичко в името на точното експертно мнение в услуга на обществото и неговото справедливо информиране...За първи път, преди години /сигурно 10/ направих интервю със Станимир Хасърджиев, тогава отговаряше за болните от хепатит, оглавяваше някаква асоциация като "Хепасист" или нещо подобно.../нямам претенции, че помня името/. Хасърджиев беше добър събеседник за новините. Говореше ясно и точно. Канеха го по студиа на радиа, телевизии и т.н. Днес е подсъдим, а ние не прозряхме, че всъщност – хепатитът го вълнува, защото... не прозряхме, че се държеше "странно", че не вдъхваше толкова доверие, защото хората го определяха като...Но, той беше "модерен"!!! Всички го канеха, а той обясняваше...Днес се питам КАКВО?!!И ще кажа само едно – ние медиите превръщаме подобни хора в медийни звезди, а после – без да се извиним, ги нападаме. Категорично считам, че този "екземпляр" не заслужава нищо повече от справедлива присъда, но... Сещам се, че благодарение на медиите стана "известен" и може би, присъдата ще бъде справедлива, защото всички ще я очакват! Защото го направихме ИЗВЕСТЕН!!!
Да се извиним на читателите, че го направихме известен, а той е обвиняем за 17 престъпления
©
/
Почина Златин Тръпков
29.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.