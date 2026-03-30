По 17 престъпления съдят групата на Хасърджиев, разпитани са над 80 свидетели. За първи път в дело се явява "наркотикът на изнасилвача". Нованата е от днес, историята – назад във времето.

Историята започна през октомври 2025 година. Арестуваха известен лекар заради гавра с момче на 20 години.

Малко след това, в схемата се появиха имена като на министъра на културата Мариан Бачев и на актьра Росен Белов.

Мътната вода продължава – едни се измъкват, други се оправдават, трети се отказаха от авторитетна награда заради министър Бачев.

Оказа се, че Хасърджиев, не само е нападал, но и е лъгал роднини и приятели...

И тук идва моят прочет, който не ангажира никого, но ангажира мен като извинение към зрители, читатели и въобще общество.

Когато бях репортер...Срещах се с различни хора-политици, експерти...всичко в името на точното експертно мнение в услуга на обществото и неговото справедливо информиране...За първи път, преди години /сигурно 10/ направих интервю със Станимир Хасърджиев, тогава отговаряше за болните от хепатит, оглавяваше някаква асоциация като "Хепасист" или нещо подобно.../нямам претенции, че помня името/. Хасърджиев беше добър събеседник за новините. Говореше ясно и точно. Канеха го по студиа на радиа, телевизии и т.н. Днес е подсъдим, а ние не прозряхме, че всъщност – хепатитът го вълнува, защото... не прозряхме, че се държеше "странно", че не вдъхваше толкова доверие, защото хората го определяха като...Но, той беше "модерен"!!! Всички го канеха, а той обясняваше...Днес се питам КАКВО?!!И ще кажа само едно – ние медиите превръщаме подобни хора в медийни звезди, а после – без да се извиним, ги нападаме. Категорично считам, че този "екземпляр" не заслужава нищо повече от справедлива присъда, но... Сещам се, че благодарение на медиите стана "известен" и може би, присъдата ще бъде справедлива, защото всички ще я очакват! Защото го направихме ИЗВЕСТЕН!!!