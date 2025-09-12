Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Да се съгласим ли на договор по заместване – права и важни срокове в тези контракти
Автор: Десислава Томева 17:03Коментари (0)109
©
Често задаван въпрос в трудовото право е дали бременна служителка, назначена на срочен трудов договор за заместване (по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда), се ползва от специалната закрила от уволнение по чл. 333 от КТ, когато титулярят се завърне на работа. Разбирането на този казус е от съществено значение както за работодателите, така и за служителите.

 

Срочен трудов договор за заместване – същност и прекратяване

Трудовият договор за заместване се сключва за определен период – до завръщането на титуляря на длъжността, обяснява адвокат Дамян Димов, цитиран от "Фокус". Този срок не е фиксиран с конкретна дата, а е обвързан с бъдещо, но сигурно събитие. Прекратяването на такъв договор настъпва автоматично със завръщането на замествания работник или служител на работа (чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ).

 

Важно е да се отбележи, че това прекратяване се извършва без необходимост от предизвестие и не се счита за "уволнение" в традиционния смисъл на Кодекса на труда. То е резултат от изпълнението на условието, за което договорът е бил сключен, а не от едностранно решение на работодателя.

 

Закрила по чл. 333 от Кодекса на труда

Член 333 от КТ предвижда специална предварителна закрила при уволнение за определени категории работници и служители, сред които са и бременните жени. Тази закрила изисква работодателят да получи предварително разрешение от Инспекцията по труда, преди да извърши уволнението, но само при изрично и изчерпателно изброени в закона основания за уволнение (напр. съкращаване на щата, дисциплинарно уволнение и др.).

 

Приложимост на закрилата при срочен договор за заместване

Ключовият извод е, че прекратяването на трудовия договор поради завръщане на титуляра (чл. 325, ал. 1, т. 5 КТ) не е сред основанията за уволнение, за които чл. 333 КТ предвижда предварителна закрила.

 

Следователно, бременна служителка, назначена на срочен трудов договор за заместване, не се ползва от закрилата по чл. 333 от КТ, когато договорът й се прекратява поради завръщане на титуляра. Това прекратяване е законосъобразно, тъй като е безвиновно и настъпва по силата на закона.

 

Важно изключение 

Съществува важен нюанс, който може да промени ситуацията. Съгласно чл. 69, ал. 2 от КТ, срочен трудов договор (включително за заместване) може да се превърне в безсрочен, ако служителят продължи да работи на същата длъжност 5 или повече работни дни след завръщането на титуляра, при условие че няма писмено възражение от работодателя и длъжността е свободна.

 

Ако договорът се трансформира в безсрочен по този ред, тогава бременната служителка би придобила пълната закрила по чл. 333 КТ при евентуално бъдещо уволнение.

 

В обобщение, прекратяването на срочен трудов договор за заместване поради завръщане на титуляра не активира закрилата по чл. 333 КТ, дори за бременни служителки. Работодателите следва да са внимателни за автоматичното превръщане на срочния договор в безсрочен, а служителките е важно да познават правата си и да търсят правна консултация при всякакви съмнения относно законосъобразността на прекратяването на трудовото им правоотношение.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Ра...
15:16 / 12.09.2025
Близо 7000 амбулантни търговци са предупредени
15:15 / 12.09.2025
Meteo Balkans: Времето на 15 септември ще се определя от преминав...
15:15 / 12.09.2025
Неприятности за шофьора, който уби двама в ПТП край Градец
14:33 / 12.09.2025
ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към кабинета
14:07 / 12.09.2025
Хотелите у нас с добри приходи през юли
13:57 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
21:21 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
Първи учебен ден 2009
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: