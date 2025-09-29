Дацов: На ръба сме на прегряване на икономиката, вървим в "ботушите" на румънците

© NOVA България върви в "ботушите" на румънците. Не правим нищо по-различно от тях, само че те започнаха през 2018 г., а ние през 2021 г. Дали ще тръгнем по румънския сценарий, зависи от политическите решения. Това каза бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов.



"Проблем за следващия бюджет е, че не знаем как ще влезем в годината. Държавната план сметка има два стълба. Единият е макроикономически, той балансира нещата. Другият е свързан със заплатите и какви услуги гражданите ще получат срещу данъците си", каза пред NOVA той.



"Всички анализи показват, че сме на ръба на прегряване на икономиката. Трябва да се влезе с поне с -2% дефицит, което означава 4% от БВП. Инфлацията се дължи на прегряването на пазара на труда. За охлаждането трябва да се свият разходите и да намалее дефицита", обясни Дацов.