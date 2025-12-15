Дацов: По-разумно е да се изтегли бюджетът за 2026 г.
Преди дни в заключение от анализ на Съвета обявиха, че "няма нищо необичайно държавата да влезе в нова година без приет бюджет“. Това предизвика смут сред синдикатите.
"Да, бяха се нагодили някои неща, сега ще трябва да ги договарят отново. Ако щете и в рамките на шегата – губят много пари от това. Синдикалният данък, който взимат, е процент от доходите, тоест, не е едно и също дали ще скочи 12 или 5/6, но това е шега“, каза пред bTV той.
И обясни – "Ние спекулираме в момента, защото все пак не знаем дали няма да има правителство, има възможност да се състави такова и в последния момент на някой да му дойде нещо наум. Могат и да приемат бюджета, въпреки че решават да отидат на избори, или да не го приемат“.
По думите му "всички предстоящи технически неща, като плащания, ще могат да бъдат уредени в рамките на общата сума от акта, който ще приеме Народното събрание за преходния бюджет“. И по-разумно би било да се изтегли бюджетът за догодина.
"Бюджетът представлява политика и отразява управляващото мислене, както и ангажиментите на партиите, които управляват. Предизборните програми са мандат и извън ангажиментите на извън предизборните програми, партиите няма какво да правят, освен да си измислят данъци“, коментира той.
Според него е много по-добре да бъде изтеглен Бюджет 2026.
"Бюджетът си носи недостатъците, а страната има нужда от нови мерки“, посочи Любомир Дацов.
