Дадоха подробности около сагата с прокурорския син и служителя на ГДБОП
©
На този етап е установено, че в късните часове на 25.03.2026 г. полицейски служител в ГД "Борба с организираната престъпност“ се е намирал в дома на баща си в село на територията на община Перник, когато е възприел движещ се в района лек автомобил, известен му във връзка със служебната му дейност по издирване.
Автомобилът е спрял пред къщата и от него слезли няколко лица с маски на лицата, въоръжени с пушки, като се насочили към него и баща му, съобщават от Апелативна прокуратура - София.
Полицейският служител е отправил разпореждане да спрат, но лицата не са се подчинили и продължили настъпателно към тях. В отговор служителят е произвел изстрели във въздуха със законно притежавано оръжие. Непосредствено след това маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото.
Лекият автомобил е бил установен, изоставен в района на гробищния парк.
Предвид твърдения за съпричастност на Васил Михайлов /на 22 години/ в извършването на деянието, Окръжна прокуратура-Перник е изпратила предложение до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов ръководството и надзора на делото да бъдат възложени на друга прокуратура, с оглед обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата.
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
ултрас1926
преди 1 ч. и 44 мин.
Е гати и държавата един сополанко ги прави на маймуни.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.