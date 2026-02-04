Дадоха зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
© ФОКУС
Какво предвижда законопроектът?
С предложенията се цели въвеждането на мултифондове в системата на допълнителното пенсионно осигуряване. На осигурените лица се предоставя възможност да избират начина, по който да се управляват техните пенсионни спестявания, като се вземат предвид различията в толерантността към риск между отделните групи хора и различните етапи от жизнения им цикъл.
"Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил", каза заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев при представянето на законопроекта.
Още по темата
/
Рая Назарян: Отдаваме нашата почит на жертвите на комунистическата диктатура с ясното съзнание, че сме в дълг към тяхната памет
01.02
Закриха КПК
28.01
Още от категорията
/
БСП - ОЛ при президента: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел
11:56
Криминален психолог: Шефът на това НПО е ангажиран с дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни
09:38
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
03.02
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.