Вече е решено, заради еврото 31 декември и 2 януари ще бъдат официално почивни.С малко повече далновидност,, то дори и през лятото не можем да си го позволим.Бърза справка с календара сочи, че последният работен ден може да ви бъде 19 декември, а първият след "напоителната“ почивка, чак 5 януари. Казано по друг начин започвате с 20 и 21, които са събота и неделя.. Следват, регламентираните официални и почивни- 24, 25 и 26 /сряда, четвъртък и петък/. Събота и неделя – бонус.В новата седмица,. Според новите разпоредби- 31.12. става почивен, 02.01. също. Отново следва уикендът 03.01 и 04.01.Просто казано –. Бъдете първият в офиса, който се е сетил, защото шефът може да отреже някои от вас!