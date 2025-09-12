ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Даниел Митов: 21 служители на МВР са уволнени заради корупция
"Образувани са 109 досъдебни производства, има 306 сигнала за корупционни действия", каза министър Митов, допълвайки, че 30 сигнала от тях са приети за основателни. В резултат на това са образувани 29 досъдебни производства за корупционни действия.
"Срещу 145 служители са образувани досъдебни производства, уволнени са 21 и на 171 са наложени други дисциплинарни наказания. По част от тях разследването продължава. За 486 служители е установено, че сигналите са неоснователни", обясни Митов.
През 2024 година са прегледани над 7 млн. видеофайла от камерите на колите и бодикамерите на полицаите. 127 служители са наказани за нарушения.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 572
|предишна страница [ 1/96 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидент...
12:57 / 12.09.2025
Премиерът за шефа на ДАНС: Още очакваме президента
12:10 / 12.09.2025
Митът за българския кашкавал: Повечето продукти идват отвън
12:30 / 12.09.2025
Почернената майка на Сияна се появи за пръв път публично след тра...
12:06 / 12.09.2025
Трима получиха шанс за нов живот, донорът е жена на 52 години
12:37 / 12.09.2025
Астролог: Хората могат да усетят напрежение, объркване, умора и е...
11:46 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета