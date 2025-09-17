Даниел Митов: Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме слухове и клевети

© Булфото/Архив "Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме компилация от слухове, клевети и доноси", каза вътрешният министър Даниел Митов от парламентарната трибуна.



Той попита защо правителство на осем месеца трябва да отговаря за казуси, които изобщо не са в неговия мандат.



По думите му вотът на недоверие е своеобразен авариен бутон, средство, с което Народното събрание може да прекрати мандата на изпълнителната власт, когато последната изгуби доверието на мнозинството от представителите на народа.



"Вашият вот е кух", посочи Митов.