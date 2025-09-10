ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даниел Митов отговори: Асен Василев го слушам, твърди лъжи!
"Посегателство срещу полицай е посегателство срещу държавата", категоричен бе той. "За пореден път се налага да отговаряме на манипулативни конспиративни теории по казус, който изглежда достатъчно ясен", допълни Митов.
"Явно засегнах някои хора и те се опитват да ми го връщат сега. МВР излъгало, за кое сме излъгали. Едно нещо ми дайте", каза министърът и поясни, че ако побоят е бил над обикновени граждани заглавията в медиите са щели да бъдат други.
Данел Митов беше категоричен, че кадрите всъщност потвърждават версията на МВР, въпреки че целта им е да се внушат недоверие в българските институции.
"На изтеклия запис ясно се вижда какво става – на малка улица в Русе, където ограничението на скоростта е 30 км/ч. кола се движи очевидно с превишена скорост – с колко точно, ще установи експертизата. Не спира на знак "Стоп“. В групата, която върви, жената дърпа детето, за да го предпази от движещата се кола. Областният директор, заедно със своя спътник, с когото се прибират, това става към 12:30 през нощта – съседът, а не директорът, препречва пътя на колата и се опитва да поиска обяснение от шофьора. Първата манипулация, че спътникът на областния директор е посегнал пръв – това не е вярно! Това е лъжа! На записа се вижда ясно как шофьорът посяга първи“, обясни Митов и продължи:
"Човекът, който отива до шофьорското място, това не е директорът на русенската полиция Николай Кожухаров". По думите му от записа се вижда, че той стои отстрани и разговаря с другия пътник в колата, докато не започва опитът за саморазправа.
"Тогава директорът заобикаля колата и тръгва – в опит да предотврати противообществена проява, което е негов дълг като полицай. Когато директорът се намесва – бива нападнат в гръб и му нанасят удари, заради които часове по-късно той се озовава в русенската болница със счупено ребро, разкъсан бъбрек, хематом и кръвозагуба над 1,5 литра. Очевидно ударите са били силни“, заяви Митов.
