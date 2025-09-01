Даниел Митов за Радев: Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията

© bTV Румен Радев е превърнал президентската трибуна в инструмент на пропагандно говорене. Той се държи като опозиционен лидер. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в ефира на bTV.



Според нето той трябва да реши дали е президент, или партиен лидер, и системно излиза от ролята си по Конституция.



"Ако иска да бъде партиен лидер – да си подаде оставката и да отиде на избори. Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията“, каза Митов.



По думите му държавният глава неправомерно блокира ключови назначения:



"Не е редно президентът да спира назначения на посланици, на главния секретар на МВР или на председателя на ДАНС. Това не е неговата роля.“



За новия главен секретар на МВР Мирослав Рашков, министърът заяви, че:



"Това е мое предложение. Работих дълго с него като заместник и се убедих, че е балансиран професионалист с авторитет в системата. Нищо не ме притеснява. Кадрите от правителството на Орешарски, това е минало заминало. Има хора, които работят в тази система. Тя е консервативна, тя е много стабилна от гледна точка на Закона на Министерство на вътрешните работи. В МВР не може да го уволниш просто и така човек. И то е направено съвсем умишлено, така, за да може тези професионалисти да се изграждат в времето и да не се губи капацитет. И в крайна сметка, не може някой, който работи от 20 години в системата при различни главни секретари, различни ръководства на министерството, да му бъде свързвана биографията само с един период, защото там бил преместен от някъде си.“



Той коментира и темата за Никола Николов - Паскал, като обясни, че последното му влизане в страната е преди обявяването му за национално издирване.



"МВР знаело къде се намира, изискана е екстрадицията му. Знаем, че последната регистрация е на "Капитан Андреево“, влизането е през март 2024 г., преди да е обявен за издирване. На 5 април 2024 е обявен за издирване, пусната е информацията в шенгенската система в средата на юли. Може да се подреди алгоритъмът на търсенето - кога се завръщал, преди да е обявен за национално издирване и последното му влизане в страната“, обясни Митов.



Вътрешният министър засегна и темата с войната по пътищата. Той заяви, че ще предложи много строги промени за сериозни нарушения от шофьори.



"При нарушения, свързани с каране в пияно или дрогирано състояние, ще има много големи глоби, при рецидив отнемане на книжката завинаги. Подобно предложение ще дам и за карането с прекалено висока скорост или правене на дрифтове“, обясни Митов.



"Тежките катастрофи и жертвите намаляват, но не толкова, колкото искаме“, допълни той.



Въпреки протестите и предстоящия вот на недоверие, министърът подчерта, че кабинетът продължава да работи по стратегически цели:



"Целите са ясни – влизане в еврозоната и привличане на нови инвестиции, не само в отбраната, но и в технологиите. Работим тясно с ЕС и САЩ".