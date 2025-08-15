ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Даниел Митов за запалените цистерни: Няма опасност за населението
Митов допълни, че заради бързите действия на служителите на ОДМВР – Хасково няма опасност за населението и няма пострадали хора.
"За пореден път българските пожарникари и полицаи демонстрират високо ниво на подготовка, ефективна координация и професионален подход при реакция на инциденти с повишено ниво, с което се гарантира безопасността на хората и ограничаването на материалните щети", каза още той.
"Фокус" припомня, че рано тази сутрин са се запалили осем цистерни с дизелово гориво на товарен влак в района на хасковското село Пясъчево.
По-рано инцидента коментираха транспортният министър Гроздан Караджов и главен комисар Александър Джартов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:47 / 15.08.2025
Габи Руменова с трогателна история за духовните ни устои
09:32 / 15.08.2025
Диана Русинова: Дрифтаджия минал на червено, на 21 години
09:34 / 15.08.2025
Цял един град почете своя столетник
09:34 / 15.08.2025
Тези зодии тръгват по нов път
09:02 / 15.08.2025
При какви условия и кога ще ни таксуват при обмяната на монети и ...
09:16 / 15.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета