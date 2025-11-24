Икономиките държавите членки на Европа не се намират в кой знае колко добро състояние. И дори и БВП да изглежда добре, когато правителствата харчат много, самата реална икономика може да се срива. Трябва да гледаме реалността, бизнеса, инвестициите и пазарна труда и да знаем кои са дефицитите на БВП като индикатор. Реалната икономика е тази, която не се намира в добро състояние и всъщност като цяло продължава да дава много притеснителни сигнали. Това каза в предаванетоикономистът и пазарен анализатор Даниел Василев."В последните две години Германия имаше понижаване на БВП. Във втората най-голяма икономика в Европа, Франция, БВП бавно расте, но там си имат финансови проблеми и са тръгнали към дългова спирала. И аз лично не виждам светлина в дъното на тунела, която да ги измъкне от това състояние. Нидерландия е единствената от по-големите икономики в рамките на ЕС, която има малко по-висок темп на растеж на годишна основа през третото тримесечие,“ посочи той.По думите му европейската икономика не е единствената в това отношение, икономиката на САЩ също продължава да дава много негативни сигнали и постоянно се виждат негативни корекции на пазара на труда. "В момента хората пазаруват за Коледа по принцип, но тази година по всичко личи, че това ще е разочароващ сезон. Така че поне от индикациите, които аз виждам, е, че глобално икономиките не са в добро състояние, независимо от това какво ни показва само БВП.“Икономистът подчерта, че в момента е добре хората да опитват да спестяват и да не правят големи покупки, базирайки се на изказване на основателя на "Амазон“ Джеф Безос. "В контекст като съвременния, в който някои икономики, граничат със стагфлация, като Германия, в такава среда трябва да имаме спестявания за малко по-дълъг период от време,“ посочи той и добави, че спестяванията са първата стъпка към относително стабилно управление на личните финанси. Аварийният фонд може да ни помогне да оцелеем финансово при някакъв негативен сценарий.В България официалните данни все още са така примамливо позитивни, добави още Василев, но призова да не забравяме рецесията от 2003-2009 година. В контекст на състоянието на големите европейските икономики според него не трябва да управляваме финансите си сякаш бъдещето е само и единствено розово. "Напротив, има буреносни облаци, които се събират все по-гъсти и по-мрачни.“