От данните към 10:00 ч., при обработени 91,68% от протоколите на СИК в РИК, става ясно, че "Прогресивна България“ запазва първото място с 44,69%, предаде репортер на Burgas24.bg.

ГЕРБ – СДС са втори с 13,39%, а ПП – ДБ са на трето място с 390 016 гласа или 13,21%.

"ДПС – Ново начало“ се нарежда четвърта с 6,23%, а "Възраждане“ е пета с 4,35%.

Под бариерата от 4% за влизане в парламента остават МЕЧ, "Величие“, "Сияние“ и БСП – ОЛ.