Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Автор: Десислава Томева 11:42Коментари (0)206
© Фокус
Остават два работни дни до 30 септември. Това е датата, в която имате възможност за еднократно подаване на нова годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за предходната година. Възможността се дава от НАП на данакоплатците, при които е открита грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. 

"Фокус“ припомня:

С тази декларация декларирате годишните си доходи като местно или чуждестранно физическо лице съгласно чл. 50 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).  Вижте Данък върху доходите на физическите лица.

Декларирате доходи са: по трудови и граждански договори (хонорари), от дейност като едноличен търговец, земеделски стопанин, от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти и дялове от чужбина и др.



