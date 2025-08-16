Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече от любопитни

© Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов е обновил автопарка си, става ясно от имуществената му декларация като председател на парламентарно представена партия пред Комисията за противодействие на корупцията.



Тя потвърждава, че шоуменът е сред най-заможните партийни лидери у нас. Председателят на “Има такъв народ" е посочил два депозита на стойност 9 445 848 лв. В наличност разполага с още 564 000 лв. Спрямо предходната година кешът му намалява със 140 хиляди лв., предаде "24 часа".



Това не е попречило да си вземе нов майбах през декларираната 2024-а. Купил си е суперлуксозната модификация на “Мерцесес" плюс джип “Рейндж Роувър" за общо 851 хил. лв. А е продал два други премиум автомобила - мерцедес “Брабус" и предишен “Майбах" за малко над 800 хил. лв. общо.



От основаването на партията си през 2020 г. Трифонов отказваше да подава декларации пред КПКОНПИ, не го направи и когато бе избран за депутат. Предпочиташе да плаща административни глоби. Но през 2023 г. започна да спазва закона.



Той има голям брой акции в “Алт Плеър" АД, “Седем осми" АД и “Сет 666" ЕАД за общо 3,978 млн. лева. Декларирал е, че е дал 42 хил. лв. заем.



Постъпленията от заплати на телевизионера са паднали с близо 40 хил. За годината са общо 85 349 лв., което прави средно 7112 лв. на месец - малко под основната заплата на хората му в парламента.



Трудовите възнаграждения на шефа на парламентарната група на ИТН и заместник на Слави в партията - Тошко Йорданов, са двойно повече - 163 401 лв. плюс още 21 хил. от допълнителните депутатски пари за представителни разходи и сътрудници. Посочил е и 40 хил. лв. от друга стопанска дейност, още толкова в наличност, както и 45 хил. от жена му.



Внушителни са приходите на Йорданов от авторски права - в левове, евро, долари, английски лири и швейцарски франкове на обща стойност 850 507 лв., което е с близо 150 хил. повече от декларираните от сценариста и текстописец миналата година.



Шефът на депутатите от ИТН кара порше, като вече е покрил лизинга - м.г. му оставаха да изплати към 2200 лв.