Данък се дължи при продажба на автомобил втора ръка, ако е препродаден до една година
©
По думите му рискът се проявява най-вече чрез непълно или напълно липсващо отчитане на реализираните продажби. Част от търговците прилагат различни практики и техники, с които се опитват да намалят официално декларираните си печалби. НАП е добре запозната с тези схеми и активно работи за ограничаването им.
Славчев отбелязва, че се наблюдават и случаи, при които физически лица – без регистрация по Търговския закон – извършват покупко-продажба на употребявани автомобили. Според действащото законодателство получените доходи от подобни продажби подлежат на облагане, когато периодът между придобиването и продажбата на автомобила е по-кратък от една година. В много от случаите обаче тези лица не декларират доходите си. Причините варират – от умишлено укриване на данъци до непознаване на законовите изисквания.
От НАП подчертават, че борбата с укриването на приходи в бранша е приоритет, тъй като тази практика ощетява държавата и поставя коректните търговци в неблагоприятна позиция спрямо неизрядните.
Още от категорията
/
Имотите и еврозоната: Виждаш цена, която ти се струва много висока, след два дена искаш да видиш имота, но той вече е капариран
11:11
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
11:00
Собственик на два ресторанта и мандра: Всеки месец внасям 120 000 лева под формата на данъци и осигуровки
09:10
Защо климатиците се превърнаха в "задължителен уред" за съвременния дом в България: отговарят от NiceMag.bg
09:00
Наш инвеститор милиони в един от най-големите финансови скандали в Европа за последното десетилетие
26.11
България е на трето място по брой на служителите на чуждестранни филиали в предприятията извън ЕС
25.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.