Дават милиони на "Български пощи" заради влизането на еврото в България
Предварителното осигуряване на стартовите пакети с евро е част от подготовката на дружеството за изпълнение на услугата от общ икономически интерес. В Националния план за въвеждане на еврото е предвидено снабдяването на "Български пощи“ ЕАД с евробанкноти и евромонети да започне два месеца преди датата на въвеждане на новата валута.
Осигурява се и временно финансиране в размер на 19 млн. лв., което да гарантира добра ликвидност до получаване на положително решение от Европейската комисия за компенсации в пълен размер на нетните разходи за предоставяне на универсална пощенска услуга и изплащането на пенсии. Разговорите с комисията са в напреднала фаза.
