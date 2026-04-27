Министърът на вътрешните работи Емил Дечев награди с Почетен знак на МВР - трета степен младши експерт Ивелин Арабаджиев, командир на отделение във Втора група за охрана на държавната граница в ГПУ-Малко Търново.

На събитието присъстваха още главният секретар на МВР Георги Кандев и директорът на ГД "Гранична полиция" Антон Златанов.

Наградата се връчва за проявен висок професионализъм, инициативност и хладнокръвие при спасяване на пострадали пътници от катастрофирал украински автобус, уточняват от силовото ведомство.

Burgas24.bg припомня, че Арабаджиев спаси десетки животи при тежкия инцидент с украински автобус край Малко Търново, при който, за съжаление, загинаха две жени.

Няколко дни след инцидента смелият граничен полицай бе награден и с благодарствен плакет от обласния управител на Бургас Добромир Гюлев.

35-годишният младши експерт Ивелин Арабаджиев работи от 12 години в ГПУ-Малко Търново, целият му трудов стаж е в Главна дирекция "Гранична полиция“.