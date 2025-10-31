Благомир Коцев е на финалната си права. Днес прокуратурата ще започне да предявява материалите по делото на всички обвиняеми.
Освен градоначалника, пред Темида ще застанат общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и пиарът на Коцев - Антоанета Петрова. Всички те ще отговарят за престъпно сдружение с цел получаване на подкуп.
След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има двумесечен срок, за да изготви обвинителния акт, предаде NOVA.
Делото "Коцев" - на финалната права
©
Още по темата
/
Адвокатът на Коцев: За пореден път държавното обвинение бе укорено, че събира единствено и само нему угодни доказателства
16.10
Прокурорът по делото "Коцев": Екипът от наблюдаващи прокурори ще анализира доказателствата и настоящия съдебен акт
10.10
"Заплашиха ме, че ще свърша като турските кметове": Коцев зове пред Politico ЕС да спре спускането на България към авторитаризъм
25.09
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
24.09
Още от категорията
/
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Братовчедката на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за център за деца с увреждания, а такъв няма!
30.10
Окован във вериги и на подскоци към съдебната зала, Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа
28.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Васил Велев, АИКБ: Близо половината българи получават минимална р...
22:36 / 30.10.2025
Пламен Димитров, КНСБ: Определянето на заплати чрез закони ще ни ...
22:14 / 30.10.2025
Нова пътна карта на опасните участъци в България
19:27 / 30.10.2025
Ивайло Мирчев за снимката на Рашков: Притеснява ни винаги, когато...
16:28 / 30.10.2025
Камен Калев отказа наградата "Златен век" от Мариан Бачев
16:28 / 30.10.2025
Револют с важно съобщение, свързано е с еврото
16:22 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.