Благомир Коцев започна. Точно в 13:30 часа арестуваният варненски кмет влезе в съдебната зала на Окръжен съд усмихнат.
Пред съдебната зала то посрещнаха група симпатизанти, които скандираха името му.
В Окръжен съд - Варна са още семейството на Благомир Коцев, заместник-кметът Илия Коев, адвокатът на Коцев, Николай Владимиров, Снежана Апостолова и други.
Делото "Коцев" започна
©
Още по темата
/
Жената на Благомир Коцев трябва спешно да замине за лечение в Берлин, поискаха по-лека мярка за кмета
14:26
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
19.11
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Още от категорията
/
Западните медии за протеста : 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
11:35
От скъпи мобилни телефони до пердета – конфискуваните стоки, които Агенция "Митници" продава на търг
09:58
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.