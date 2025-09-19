ЗАРЕЖДАНЕ...
|Делото "Сияна": Продължава разпитът на свидетели
До този момент са разпитани шестима свидетели за катасрофата с тира, при който загина момиченцето.
Смъртта й предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Вече започна и ремонт по пътя Плевен - София в района на инцидента.
