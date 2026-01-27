Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова са били обсъждани в Министерския съвет с тогавашния премиер Кирил Петков. Той е подсъдим за длъжностни престъпления, във връзка с ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова, извършен през март 2022 година.
Това, което разказа тогавашен служител на ГДНП е, че по тази преписка се е работило дълго време и всяка седмица се е докладвало на ръководството на дирекцията, какво точно е свършено. Той разказа, че за събиране на доказателства е преценено, че трябва да има сведения, които да са от Васил Божков, който по това време е бил в Дубай, заради което му е било разпоредено да се свърже с наказателен адвокат, на когато да обясни какво точно е необходимо и чрез посредничеството на този наказателен адвокат, са получени сведенията от Божков.
В деня, преди ареста на Бойко Борисов, още по обяд са били повикани в сградата на Министерски съвет, където в заседателната зала са били заедно с тогавашния премиер Кирил Петков, тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков и тогавашния финансов министър и вецепремиер Асен Василев. Именно на тази среща в Министерски съвет е обсъдено какво точно се е работило до момента по преписката и как да се образува досъдебно производство, без то да бъде докладвано на прокуратурата, а със свидетелски показания, които да се вземат от действащия по това време премиер Кирил Петков, след което вече е обсъждано и обиските в домовете на Борисов, Горанов и Арнаудова, както и това, че те трябва да бъдат задържани.
Кирил Петков пристигна на делото, но преди него коментира актуални политически въпроси и за това, че още с подаването си на оставка като лидер на "Продължаваме промяната" е отказал да бъде част от листите за депутати. Казва, че в партията няма нито разцепление, нито чистка, пише БНТ.
Кирил Петков - ПП-ДБ: "Да си на скамейката в парламента е само една от позициите. Не става дума за изчистване, става дума за един отбор, който не му пука дали се нарича депутат, дали си министър-председател, а му пука за България."
Кирил Петков каза, че има добри отношения с Асен Василев и че дори снощи са били заедно.
