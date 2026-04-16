Очаква се този парламент да не е толкова фрагментиран, колкото беше предишният - тоест да има в него евентуално 5 или 6 партии. Това е добрата новина. Това каза в ефира на Радио ФОКУС Делян Добрев, водач на листите на ГЕРБ-СДС в 24 МИР София и 29 МИР Хасково.

"Социологията казва, че ГЕРБ ще сме втори. Това са социологическите проучвания. Все още има време до края на кампанията, може и да е грешка, но малко вероятно, според мен, ние най-вероятно ще сме втори. Друга добра новина е, ако ПП-ДБ са 4-ти. Даже и то им е много. В момента още гадаем, докато не видим резултатите в неделя вечер", каза още той.

Според Добрев сигурните партии, които ще влязат в парламента в момента са 5: "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", ПП-ДБ и "Възраждане".

"Ако не сме първи, а втори и ако не се създаде мнозинство в парламента, което да води дясна политика - ние по-скоро или категорично няма да участваме. Ние няма да участваме в правителство, в което участва "Продължаваме промяната", защото т са лява партия, имат лява политика. Ние направихме редица компромиси с управлението с партньорите в кабинета "Желязков", защото, и това беше и причината за протестите, се съобразявахме с техните искания за харчене и това доведе до предложението на Министерство на финансите за увеличаване на данък "Дивидент" и с 2% на осигуровките. Това не бихме го направили втори път. Тоест - ГЕРБ ще отстоява твърдо запазване на данъчно-осигурителната система и с това няма да направи компромиси", категоричен бе той.

"Ние бихме работили с партии, които кажат така, както ние казваме съвсем ясно, че няма да променят данъчно-осигурителната система, че ще позволят модела на конценсиониране, за да се привлекат десетки милиарди инвестиции в България, ние ще работим с партия, която каже, че е съгласна до края на мандата да консолидираме бюджета и да стигнем до нулев бюджетен дефицит. Това не може да стане в тази или следващата година, но в един 4-годишен мандат от тези -3% дефицит и ръст с горе-долу толкова съотношението Дълг към БВП - в следващите 4 години ние би трябвало да стигнем до балансиран бюджет, за да спрем да трупаме дълг и дефицит", каза Делян Добрев.

На въпрос дали ГЕРБ-СДС ще работи с Румен Радев и "Прогресивна България" той отговори така: "Ако те кажат "да" на тези условия, които ГЕРБ поставя - бихме работили заедно".