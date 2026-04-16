ГЕРБ-СДС не изключва съвместно управление в "Прогресивна България" на Румен Радев, стига от формацията на бившия президент да се съгласят на условията, които коалицията поставя.

Това заяви Делян Добрев, водач на листите на ГЕРБ-СДС в 24 МИР София и 29 МИР Хасково пред Радио ФОКУС, цитиран от Burgas24.bg.

"Ако те кажат "да" на тези условия, които ГЕРБ поставя - бихме работили заедно", заяви той.

"Ако не сме първи, а втори и ако не се създаде мнозинство в парламента, което да води дясна политика - ние по-скоро или категорично няма да участваме. Ние няма да участваме в правителство, в което участва "Продължаваме промяната", защото т са лява партия, имат лява политика. Ние направихме редица компромиси с управлението с партньорите в кабинета "Желязков", защото, и това беше и причината за протестите, се съобразявахме с техните искания за харчене и това доведе до предложението на Министерство на финансите за увеличаване на данък "Дивидент" и с 2% на осигуровките. Това не бихме го направили втори път. Тоест - ГЕРБ ще отстоява твърдо запазване на данъчно-осигурителната система и с това няма да направи компромиси", допълни кандидат депутатът.

"Социологията казва, че ГЕРБ ще сме втори. Това са социологическите проучвания. Все още има време до края на кампанията, може и да е грешка, но малко вероятно, според мен, ние най-вероятно ще сме втори. Друга добра новина е, ако ПП-ДБ са 4-ти. Даже и то им е много. В момента още гадаем, докато не видим резултатите в неделя вечер", каза още той.

Според него в следващия парламент ще влязат пет или шест формации.