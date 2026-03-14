Делян Добрев пред журналисти днес, предаде репортер на ФОКУС.
Той коментира и скорошни медийни публикации за напражение в отношенията им с лидера на партията Бойко Борисов: "Както виждате моята политическа смърт не е факт. Това беше стрестест на системата и тя го издържа успешно. В ГЕРБ няма конфликт, може да има скарани колеги, но няма разрив, няма интрига".
Припомняме, че преди месец той самият опроверга слуховете за оттеглянето му от политиката.
Делян Добрев посочи, че според него, почти всичко, което е било свързано с Плана за възстановяване и устойчивост, е прието в рамките на настоящия състав на парламента, но остава и много несвършена работа.
Той коментира и цените на горивата: "Ако скочат, трябва да се намери начин за компенсация, защото когато горивата са скъпи, приходите в бюджета са по-високи“, посочи той, като уточни, че не трябва да се компенсират всички, а само тези, които имат нужда от това и не могат да си позволят по-високи цени.
Според Добрев, ако конфликтът в Близкия Изток не приключи скоро и не се освободят трасетата за доставки, цените ще скочат още. Но по думите му, това не е нещо, което се случва за първи път, като даде пример с първия кабинет на ПП, когато бензинът беше почти 4 лв.
Делян Добрев: Моята политическа смърт не е факт
Борисов за изборните нагласи: Очакваната вълна на подкрепа към Румен Радев е на твърде ранен етап
14:50
Мира Радева: Партиите са се изпокрили като мишки, дебнат се, затова мълчанието им е оглушително
08:46
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
12.03
Още от категорията
/
Трайчо Трайков: Енергийната карта на Европа е силно променена. Някои процеси буквално се обърнаха
16:53
Удължаването на дерогацията за дружествата на "Лукойл" и енергийното партньорство обсъдиха енергийният министър и посланикът на САЩ
11:19
Овчаров: Ще компенсираме някого, но не знаем кого, не знаем при какви условия, кога и по какъв начин
13.03
Парламентът задължи МС да внесе закон за ратифициране на споразумението за участието ни в Съвета за мир на първо четене
13.03
Борисов: Вместо да благодарят, че им подкрепихме удължителния бюджет, те правят безумни изказвания
13.03
Стамат89
преди 1 ч. и 55 мин.
Почнаха да чистят мазето и мухъл. Кога бензинът е бил 4лв бе шматка. Ти ли организира ония гамени пред инсаойл да всяват паника че няма гориво?
