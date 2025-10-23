Делян Добрев по повод санкциите на САЩ срещу "Лукойл".
"Преди около 3 седмици приехме на първо четене в Комисия и в пленарна зала законопроект, с който продажбата на "Лукойл" минава през санкция на държавата. Първо през ДАНС, а после през Министерски съвет. Ние мерките сме ги взели изпреварващо. Не очаквам никакви сътресения на пазара за горива, хората трябва да бъдат спокойни. Европейският пазар е общ, голям, производителите са много. Санкциите не касаят до степен, до която биха затруднили работата рафинерията "Лукойл", коментира още Добрев.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Програмист
преди 1 ч. и 13 мин.
И това го правят точно когато сложихме зелето, и няма свободни бидони за да ги напълним с бензин? Кажете ми че няма конспирация после :)
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.