Делян Добрев и продължи:
"За да замаже този "гаф", Иво Мирчев се изкара свидетел на смяната на имената.
Цитирам: "Аз за разлика от Борисов познавам и българските турци. Половината ми клас бяха българските турци. Един от най-добрите ми приятели се казваше Севел. Едната вечер се разделям със Севел и на сутринта той се казваше Светльо. А Бюрхан се казваше Боян."
Възможно ли е това да е вярно?
1. Иво Мирчев е роден през месец май, 1980 година.
2. Последната смяна на имената е от март, 1985 година. В този момент Иво Мирчев е бил на 4 години.
Освен ако Иво Мирчев не е тръгнал на училище на 4 години (невъзможно), то това е една опашата лъжа. След шамарите, това е нов връх в личностното му израстване", пише още Добрев.
Делян Добрев: Озверели сте от алчност за власт!
aahasfer
преди 1 ч. и 31 мин.
*шарлатаните* освен всичките други *прекрасни качества* притежават и една БЕЗМЕРНА ТЪПОТИЯ!Справка - хараКиро парапетния е*ач!
