Асен Василев и Мирчев...
Такова предупреждение отправи депутатът от ГЕРБ и шеф на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев в своя публикация във Фейсбук.
Припомняме, че експерти предупредиха за възможна инфлация и покачване на цените заради оставката на правителството. Темата бе засегната и в материал на Associated Press.
Делян Добрев: Ще видим сега дали ще мръднат цените!
