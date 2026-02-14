Делян Добрев ще подаде молба за напускане на Изпълнителната комисия на партията и парламента.
Това научи ФОКУС от сигурен източник.
Най-вероятно молбата му за напускане ще бъде гласувана като първа точка по време на пленарното заседание на Народното събрание в сряда, 18-ти февруари.
Делян Добрев напуска ръководството на ГЕРБ
