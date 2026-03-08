Делян Добрев в централата на ГЕРБ.
"Все пак на парламента му остават още 10 дни работа и затова смятам, че трябва да обсъдим и да решим как да действаме с Удължителния закон. Ние сме отговорна партия, трябва да се погрижим всичко в държавата да е наред. Аз предлагам в следващата седмица да се гледа в Бюджетна комисия в четвъртък и в петък на 2 четения - да бъде приет и преди да започне официално предизборната кампания - ние да сме удължили Закона за държавния бюджет и да сме дали възможност на служебния кабинет да функционира", коментира Добрев.
Той бе категоричен, че мнозинство в парламента в момента няма. "Много е странно как служебният кабинет очаква да му приемаме закони, без да потърси мнозинство. Но в крайна сметка ние трябва да вземем нашето решение като партия, да се надяваме, че ще има успех", допълни Делян Добрев.
