Няма да има класи, всички хора са еднакви. Работим за всички хора и няма да позволя на някой, който се е изтипосал на жълтите павета, да дели хората. Това заяви лидерът на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски в кулоарите на парламента във връзка с протестите срещу бюджета и на въпрос, дали бюджетът представяла война със средната класа, както твърдят от ПП-ДБ.Лидерът на "ДПС-Ново Начало" каза още, че от ПП-ДБ трябва да благодарят на АИКБ, че "са им направили протеста".