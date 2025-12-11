Делян Пеевски след като кабинетът подаде оставка, предаде репортер на "Фокус".
Лидерът на "ДПС- Ново Начало" Делян Пеевски обясни, че решението за оставката е изцяло прерогатив на мандатоносителя и на партиите от коалицията.
"Решението за оставката е на мандатоносителя и на партиите от коалицията. Ние сме ги подкрепяли, за да помагаме на хората заради бюджета, който беше много социален. Казахме "не" на олигархията", каза Пеевски.
"България трябва да бъде социална държава и да помага на хората. В момента цялата отговорност е на коалицията "Сорос" - ПП-ДБ", допълни той.
Той добави, че ДПС продължава да се придържа към своята програма и че очаква политическите сили да поемат ясни позиции и отговорности в новата ситуация.
Делян Пеевски: Печелившият е един и да идва още днес!
Ти го плюеш, той си мисли, че дъжд го вали! Прасенце мамино, срещу тебе викаха хората! Скрий се вече!
