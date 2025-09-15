Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители!

© Първият учебен ден - 15 септември е най-вълнуващият символ за ново начало за учениците и техните родители, за ново познание и надежда! Това се казва в официално прессъобщение от лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.



"Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите! Да са здрави и да трупат знания. На учителите и родителите желая търпение и усърдие в подготовката и възпитанието на нашето по-добро бъдеще!



На добър час!", се казва още в текста.