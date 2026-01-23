Делян Пеевски се срещна с група младежи от област Бургас, които посетиха Народното събрание и Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А.
Младите хора изразиха благодарност към лидера и ДПС за подкрепата, която получават и готовността си да бъдат авангард в предстоящата предизборна кампания.
Лидерът ги поздрави за това, че винаги са подкрепяли ДПС и ги увери, че винаги могат да разчитат на него и на ДПС.
Делян Пеевски се срещна с младежи от Бургас
