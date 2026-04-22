Бившият правосъден министър Иван Демерджиев поиска и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов да подаде оставка още днес, видя Burgas24.bg.

"Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава", написа Демерджиев във Фейсбук, цитиран от Burgas24.bg.

"Времето на удобни паузи, институционално снишаване и мълчаливи договорки свърши! Ако някой не го е разбрал, ще го усети съвсем скоро!

Всеки, който продължи да пази този модел, трябва да е наясно, че застава срещу закона и обществото с всички, произтичащи от това последици", добавя той.

"Що се касае до Сарафов - днес е последният шанс за оставка", завършва публикацията си Иван Демерджиев.