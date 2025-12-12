Демонстрация на приготвяне на бахур в Етнокухнята на Бургаския музей
Безспорно, в българската действителност като че ли най-любимото коледно ястие е бахурът. Той е възпят бе възпят в едно изпълнение на Кръстьо Лафазанов – като контрапункт на културата, и се превърна в истински фолклорен герой на прехода.
Така или иначе, на село или в града, бахурът си остава любима и търсена храна през зимата. За екипа на бургаския музей е по-важно, че това е твърде архаичен деликатес, който води началото си най-малко от средните векове. Една възстановена стара рецепта от Котленския Балкан ще бъде представена на 18 декември, четвъртък, от 11.00 ч. в Етнокухнята при етнографската експозиция.
За да бъде удоволствието пълно, екипът от музея е поканил на бахур, праз и червено вино творците от "Бургаска писателска общност“ и Сатиричен клуб "Морски раци“. Литераторите ще се заемат със сериозната задача да присъстват на демонстрацията и да напишат по едно "блиц“ стихотворение, посветено на бахура. Творбите им ще бъдат издадени от бургаския музей в стихосбирка.
Така освен кулинарната демонстрация, ще си отговорим на основополагащия въпрос – може ли бахурът да бъде муза за поетите?
