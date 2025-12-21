Деница Сачева, председател на комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ и бивш социален министър в предаването "Защо г-н министър".
"Със сигурност е имало самонадеяност и арогантност и от наша страна. По отношение на това, че сме искали да постигнем повече резултати в по-кратки срокове. Това е много трудна коалиция, в която всички са имали различни визии за това как трябва да изглежда България, в непрекъснатото търсене на компромис", коментира Сачева.
Моделът Борисов-Пеевски
Сачева заяви, че не знае какво се влага в модела Борисов-Пеевски, защото различните хора влагат различни неща. "Аз мога да говоря за ГЕРБ и мога да кажа, че във всички свои действия винаги сме се стремили да правим решителни стъпки, с които страната да се придвижва напред.
Г-н Пеевски участва в българската политика не защото ГЕРБ избира г-н Пеевски. Той е част от политическия живот, защото има хора, които гласуват за ДПС преди, сега за "ДПС-Ново начало". И те дават неговата легитимност. Веднъж, влязъл в Народното събрание, ние трябва да уважим гласа на всички избиратели.
Благодарение на тази подкрепа, България влезе в еврозоната, защото останалите партии, които се дефинираха като опозиционни, те не подкрепяха действията, които бяха свързани с постигане на този стратегически приоритет
С "ДПС-Ново начало" ние нямаме еднозначни взаимоотношения. Има теми, по които сме конкуренти, има теми, по които сме партньори. Имаме сериозна конкуренция в определените райони. Има теми, по които сме яростни съперници, има теми, по които си сътрудничим и те са винаги публични", заяви Сачева.
Сама на "Дондуков 2" на консултации с президента Радев
"Това беше решение на нашата изпълнителна комисия. Искахме да кажем, че нямаме нужда от хор, за да заявим това, което искаме да заявим. Когато една жена се явява някъде сама, това е предизвикателство за опонента", коментира Сачева и допълни:
"Неслучайно аз призовах г-н Радев да излезе вече на терена на политика. Той сега се изявява като церемониал-майстор в най-голямата партийна централа. Румен Радев не е нов за българската политика. Той от 9 г. е президент. Ние успяхме да видим различни негови екипи, управления. Очевидно той никога не се е чувствал комфортно като президент, не призова хората към единство.
Това че няма редовен бюджет е в ущърб на всички. Тъй като редовен бюджет няма как да бъде приет през март, проблемите, които хората ще усетят, ще бъдат наистина сериозни.
Смятам, че Асен Василев трябва да носи отговорност за ситуацията, защото той лично призова да не се приема бюджета".
Сачева заяви, че държавата няма да има редовен бюджет дълго време, вероятно до 1 септември.
Деница Сачева: Няма да има редовен бюджет дълго време, вероятно до 1 септември
