Служебният министър-председател Андрей Гюров е основното име, което от ПП-ДБ обсъждат, за да идигнат като кандидат за президент, това призна зам.-председателят на ПП акад. Николай Денков пред журналисти.

"Това е основното име, което обсъждаме, но самият Андрей Гюров в момента е премиер, така че все още трябва да мине време, за да реши. Не е редно обаче да издигаме човек, който все още не е потвърдил, че е готов да влезе в процеса", заяви бившият премиер.

"Със сигурност ни трябва бюджет, за да се задвижат всички основни процеси в държавата. В бюджета трябва да има пакет от мерки по отношение на кризата в Иран и високите цени на горивата", каза Денков относно най-важните задачи пред задаващото се ново Народно събрание.

Според него трябва "да започне процес по изчистване на съдебната система" - избор на нов ВСС и промени в ЗСВ, които да гарантират прозрачен избор на новите лица. Бившият премиер подчерта, че именно това е "червената линия", която би отключила подкрепата на "Продължаваме промяната" за тези реформи.

"Трябв да има ясна, публична процедура с номинации", заяви зам.-председателят на ПП.

"Искам да го кажа много ясно - някой се опитва да създаде страшна драма от това какви са нашите отношения. Ние сме различни партии, които имат коалиционни споразумения, каквото е и това, че ще имаме общ кандидат за президент", подчерта той на въпрос относно ситуацията с коалиционните партньори от ДСБ и "Да, България".