Николай Денков по отношение на внесените промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността от ПГ на '''ДПС - Ново начало".
''Това има своята логика, аз също го подкрепям като дългосрочна политика, но не е сега моментът. Ясно е, че се прави предизборно'', заяви Денков.
Денков за предложението на ДПС за великденски добавки за пенсионерите: Прави се предизборно
©
Още по темата
/
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
15:02
Калин Стоянов: Г-н "Бях точен с парите" - Иван Демерджиев както винаги не пропусна да вметне нещо по мой адрес
07.03
Костадин Ангелов: В политическата формация не е постъпвала информация за напускането на Делян Добрев
15.02
Още от категорията
/
Правосъдният министър предложи подкрепа за всеки магистрат, който е готов да говори за зависимостите и криминалното влияние в системата
15:12
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
11:53
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
10:44
Теодора Георгиева: Ходила съм няколко пъти в "Осемте Джуджета", записът с Пепи Еврото може да е пратен от главния прокурор
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.