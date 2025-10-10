Новини
Денков за законопроекта на ИТН: Предлагат го хора, които направиха цялата си кариера, разпространявайки такава информация
Автор: Георги Кирилов 10:33Коментари (0)64
© Булфото
Този закон предполага, че всеки който каже истина, може да влезе в затвора до 6 години- и журналист, и гражданин. Така определи законопроекта на ,,Има Такъв Народ'' депутатът от ПП-ДБ Николай Денков и даде два примера: 

"Ако има конфликт на интереси някъде, разпределят се средства и в комисията участва кума, кумата, снахата и т.н и ако някой разпространи тази истина, това означава, че той може да влезе в затвора", каза той. 

"Ако на някой депутат сина му влезе в престижна гимназия след изпита след 7-ми клас, но без да си е изкарал оценката и тази информация излезе на яве, човекът, разпространил я, може да влезе в затвора", добави още Денков. 

Той подчерта, че никъде в закона не пише за клевета и, че това парадоксално. 

"Най-парадоксалното е, че това го предлагат хора, които направиха кариерата си и в шоубизнеса, и в политиката, разпространявайки точно такава информация', заключи Денков. 

"Този закон важи за всички граждани, той не е конкретизиран за журналисти единствено. Ако си качваме снимки във фейсбук с роднини без тяхното разрешение, ние подлежим на наказателна отговорност и то се наказва с лишаване от свобода повече от наказание за едно непредпазливо убийство- то се наказва с до 5", каза от своя страна депутатът от ПП-ДБ Стою Стоев. 

Стоев каза още, че по проектозакона всеки един гражданин може да бъде подслушван, ако бъде приет закона и увери, че днес няма да бъде гласуван в зала.



Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
