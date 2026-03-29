Дентален лекар каза как виното влияе на усмивката ни
Във виното е истината, казват древните римляни. А в центъра на София търговецът Димитър Калайджев разказва повече за напитката. Той знае кое вино на кого и за какво подхожда.
"Виното е любов", казва пред NOVA Димитър и допълва, че отварянето на бутилка вино е ритуал.
Но как влияе тази чаша вино на усмивката ни? Владимир Яшиков, който е дентален лекар, казва: "Червеното вино е приятел на човека, а и на оралното здраве. То съдържа активни съставки и антиоксиданти, които имат благоприятно въздействие върху зъбите и устната кухина на човека. Антиоксидантното действие на ресвератрола, които е основната съставка в червеното вино, се състои в блокиране на функцията на бактериите. Те трудно се прикрепяте към съдната повърхност, съответно образуват по-бавна плака и се нарушава синтезът на захар и от тяхна страна. Тоест киселинността в устната кухина би трябвало да намалее под данните, които има".
Но както всяко удоволствие – виното изисква мярка. Калайджиев споделя, че не трябва да се прекалява и допълва, че напитката трябва да бъде добавка във вечерта. Димитър показва и как трябва да се дегустира виното.
