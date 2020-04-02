Äåïóòàò: Îùå äâàìà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè ñà ñ ïîëîæèòåëíè ïðîáè!

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Âúçìîæíîñòèòå ñà èëè òàéíî, èëè ïî ãðóïè. Ïðè ïúðâîòî äåïóòàòèòå íå âëèçàò â çàëà, à âîòúò ñå ïóñêà â óðíà. Ïðè âòîðîòî âñÿêà ãðóïà âëèçà â ïëåíàðíà çàëà è ãëàñóâà ÷ðåç ñèñòåìàòà. Öåëòà å äà íå ñå äîïóñíå ñòðóïâàíå íà õîðà è äà ñå îñèãóðè íåîáõîäèìîòî ðàçñòîÿíèå.
Òðè ñà âàæíèòå çàêîíè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ãëàñóâàò â ñïåøåí ïîðÿäúê: àêòóàëèçàöèÿòà íà äúðæàâíèÿ áþäæåò, óäúëæàâàíåòî íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå äî 13 ìàé è êîðèãèðàíå öåíèòå íà åíåðãîíîñèòåëèòå. "Íå ìîæå äà íå ðàáîòèì, òåçè çàêîíè â èêîíîìè÷åñêàòà ñôåðà ñà ìíîãî âàæíè. Â ñåêòîð çäðàâåîïàçâàíå ìîæå äà ñå ðåàãèðà ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà" - îáÿñíè äîö. Éîðäàíîâ.
Íîâèòå ïîðÿäêè â ïàðëàìåíòà ñà íàëîæèòåëíè, ñëåä êàòî íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë îò ÄÏÑ ä-ð Õàñàí Àäåìîâ äàäå ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êîðîíàâèðóñ COVID-19. Âåäíàãà ñà íàïðàâåíè òåñòîâå íà âñè÷êè 240 äåïóòàòè. Ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò ïðîáèòå ñà èçñëåäâàíè â Ñîôèÿ, íî èìà è â ëàáîðàòîðèèòå âúâ Âàðíà è â Ñòàðà Çàãîðà. Äâå îò òÿõ ñà ïîëîæèòåëíè, ÷àêàò ñå âòîðèòå ïðîáè. Äîö. Éîðäàíîâ å êàòåãîðè÷åí, ÷å íå ñà íà ïðåäñòàâèòåëè íà ÁÑÏ è íà Îáåäèíåíè ïàòðèîòè. Ñïîðåä íåãî ìîæå äà ñà îò ãðóïèòå íà ÃÅÐÁ èëè íà ÄÏÑ. Îùå äíåñ ùå ñå íàïðàâÿò ïîâòîðíè ïðîáè, çà äà ñå äîêàæå ñúñ ñèãóðíîñò áîëåñòòà.
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12:56 / 02.04.2020
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17:11 / 31.03.2020
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