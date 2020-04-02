Äåïóòàò: Îùå äâàìà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè ñà ñ ïîëîæèòåëíè ïðîáè!

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Àâòîð: Äèàíà Áèêîâà 13:11 / 02.04.2020Êîìåíòàðè (20)251
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Ïðåäñåäàòåëñêèÿò ñúâåò â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå ùå îáñúæäà ïî-êúñíî äíåñ êàê äà ñå îðãàíèçèðà ãëàñóâàíåòî â ïëåíàðíà çàëà. Ïî çàêîí ãëàñóâàíåòî å ñàìî ïðèñúñòâåíî, òàêà ÷å ùå ñå òúðñÿò âàðèàíòè. Òîâà êàçà ñïåöèàëíî çà Burgas24.bg íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë äîö. Ãåîðãè Éîðäàíîâ, çàì.-ïðåäñåäàòåë íà êîìèñèÿòà ïî çäðàâåîïàçâàíå.

Âúçìîæíîñòèòå ñà èëè òàéíî, èëè ïî ãðóïè. Ïðè ïúðâîòî äåïóòàòèòå íå âëèçàò â çàëà, à âîòúò ñå ïóñêà â óðíà. Ïðè âòîðîòî âñÿêà ãðóïà âëèçà â ïëåíàðíà çàëà è ãëàñóâà ÷ðåç ñèñòåìàòà. Öåëòà å äà íå ñå äîïóñíå ñòðóïâàíå íà õîðà è äà ñå îñèãóðè íåîáõîäèìîòî ðàçñòîÿíèå.

Òðè ñà âàæíèòå çàêîíè, êîèòî òðÿáâà äà ñå ãëàñóâàò â ñïåøåí ïîðÿäúê: àêòóàëèçàöèÿòà íà äúðæàâíèÿ áþäæåò, óäúëæàâàíåòî íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå äî 13 ìàé è êîðèãèðàíå öåíèòå íà åíåðãîíîñèòåëèòå. "Íå ìîæå äà íå ðàáîòèì, òåçè çàêîíè â èêîíîìè÷åñêàòà ñôåðà ñà ìíîãî âàæíè. Â ñåêòîð çäðàâåîïàçâàíå ìîæå äà ñå ðåàãèðà ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà" - îáÿñíè äîö. Éîðäàíîâ.

Íîâèòå ïîðÿäêè â ïàðëàìåíòà ñà íàëîæèòåëíè, ñëåä êàòî íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë îò ÄÏÑ ä-ð Õàñàí Àäåìîâ äàäå ïîëîæèòåëíà ïðîáà çà êîðîíàâèðóñ COVID-19. Âåäíàãà ñà íàïðàâåíè òåñòîâå íà âñè÷êè 240 äåïóòàòè. Ïî-ãîëÿìà ÷àñò îò ïðîáèòå ñà èçñëåäâàíè â Ñîôèÿ, íî èìà è â ëàáîðàòîðèèòå âúâ Âàðíà è â Ñòàðà Çàãîðà. Äâå îò òÿõ ñà ïîëîæèòåëíè, ÷àêàò ñå âòîðèòå ïðîáè. Äîö. Éîðäàíîâ å êàòåãîðè÷åí, ÷å íå ñà íà ïðåäñòàâèòåëè íà ÁÑÏ è íà Îáåäèíåíè ïàòðèîòè. Ñïîðåä íåãî ìîæå äà ñà îò ãðóïèòå íà ÃÅÐÁ èëè íà ÄÏÑ. Îùå äíåñ ùå ñå íàïðàâÿò ïîâòîðíè ïðîáè, çà äà ñå äîêàæå ñúñ ñèãóðíîñò áîëåñòòà.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1429
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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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àêî äàäåì 500 - 600 õèëÿäè æåðòâè - òîâà ñà ñè 50 ìèëèàðäà ëåâà ãîäèøíî ñóõà ïàðà ñïå÷åëåíè è òî áåç äà ïðàâèì íèùî !!!
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âñè÷êè ïîä êàðàíòèíà..... íèå êàê ñåäèì âå÷å òîëêîâà âðåìå. êîé çäðàâ, êîé áîëåí ñåäèì ñè. à òå êàêâî ? âñè÷êè ïîä êàðàíòèíà
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Ñàìî äâàìà ???? Å çàùî áå , Ãîñïîäè ðŸ¤­?!!!!?!!! Ìà íÿìà äà ãè ìèñëèì äå , òå ùå ñà â ÷àñòíè êëèíèêè ïîä 24 ÷àñà íàáëþäåíèå , íàëè òàêà ?!
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Òîâà å äîáðà íîâèíà,íî àêî Áîéêî ñå çàðàçè,ïà âçåìå è äà óìðå,äåíÿò â êîéòî óìðå ùå å íàöèîíàëåí ïðàçíèê ðŸ˜€
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Äî êðàÿ íà ñåäìèöàòà ùå îçäðàâåÿò, êàêòî ñòàíà ñ ïîâå÷åòî "èçâåñòíè" ëè÷íîñòè, êîèòî ñïîäåëèõà, ÷å ñà çàðàçåíè... Ñòðàííî, íî ôàêò!
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Íåêà è íÿêàêâè ïàðè äà ïîëó÷àò, äîïúëíèòåëíî.
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Äà êàøëÿò íà êîëåãèòå ñè, íàé âå÷å íà ÃÐÎÁàäæèèòå!
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Îáùèíè è áîëíèöè ðàçêðèâàò òåëåôîííè ëèíèè çà îêàçâàíå íà ïñèõîëî...
12:56 / 02.04.2020
Äîö. Ìàíãúðîâ: Èëè ïðàâèì áúðçè òåñòîâå, èëè óìèðàìå îò ãëàä!
12:46 / 02.04.2020
9-ãîäèøíîòî ìîìè÷åíöå îò Âàðíà ñ êîðîíàâèðóñ å äîáðå, ëåêóâà ñå ó...
12:44 / 02.04.2020
Ïðåäñòîè ðàçäàâàíå íà èíäèâèäóàëíè ïàêåòè õðàíèòåëíè ïðîäóêòè
12:32 / 02.04.2020
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12:29 / 02.04.2020
Èçâúíðåäíà çàïîâåä çà áåçîïàñíè óñëîâèÿ íà ðàáîòíîòî ìÿñòî!
11:24 / 02.04.2020

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Êðàé íà íåÿñíîòèòå! Àäâîêàòè ïîñî÷èõà êîè îáåêòè ìîãàò äà ðàáîòÿò, êúäå íå å çàáðàíåíî äà ñå ðàçõîæäàìå è âñè÷êè èçêëþ÷åíèÿ!
10:53 / 01.04.2020
Ïîñëåäíè ïîäðîáíîñòè çà íîâèòå çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áóðãàñêî!
17:11 / 31.03.2020
Îôèöèàëíî! Îòìåíèõà çàïîâåäòà çà çàäúëæèòåëíî íîñåíå íà ìàñêè!
12:38 / 31.03.2020
Îñåì äóøè ñå ñäîáèõà ñ àêòîâå ñëåä ðàçõîäêà â Ìîðñêàòà ãðàäèíà íà Áóðãàñ
17:53 / 31.03.2020
Òîìèñëàâ Äîí÷åâ: Ðàçðàáîòâàìå ìîáèëíî ïðèëîæåíèå çà ïúëåí êîíòðîë íà èçëèçàíåòî
10:14 / 31.03.2020
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17:58 / 01.04.2020
Ãåíåðàëúò êàçà â ïðàâ òåêñò êîãà ùå ðàçõëàáÿò ìåðêèòå!
08:41 / 02.04.2020
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