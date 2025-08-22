Новини
Депутати искат от Сарафов делото за АТВ-то да се гледа на друго място
Автор: Петър Дучев 14:38
©
Народните представители Борис Аладжов, Александър Койчев и Петър Петров от парламентарната група на "Възраждане“ изпратиха официално искане до и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов за преразглеждане на начина, по който се води досъдебното производство по трагичния инцидент в Слънчев бряг, съобщат от партийния пресцентър.

Случаят, който потресе България, е от този месец, когато 18-годишен водач на АТВ блъсна няколко души в курортния комплекс. Пострадаха петима пешеходци, като по информация от медиите майката на едно от пострадалите деца е в клинична смърт. Общественото напрежение се засили още повече заради факта, че родителите на обвиняемия младеж са служители на ОД МВР-Бургас. Това породи съмнения, че разследването може да бъде прикрито или забавено поради служебни зависимости и местни обвързаности.

В писмото си до главния прокурор народните представители отбелязват, че оценяват решението случаят да бъде възложен на следовател от Националната следствена служба като стъпка в правилната посока. Според тях обаче това не е достатъчно, за да гарантира пълна безпристрастност и обективност. Те настояват досъдебното производство да бъде прехвърлено под наблюдението на друга прокуратура извън Бургас, с равен ранг, съгласно чл. 195, ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс.

"Само по този начин обществото ще получи гаранции, че разследването ще бъде проведено обективно и законосъобразно, без да тежат съмнения за нерегламентирани зависимости. Това ще бъде ясен сигнал за волята на прокуратурата да разследва докрай и без компромиси дела с огромен обществен интерес.“, посочват народните представители в искането си.

Те подчертават, че подобен ход ще подобри и имиджа на прокуратурата, като институция, която не допуска местни влияния и политически чадъри върху разследването на тежки престъпления.

"Българските граждани трябва да бъдат сигурни, че законът е еднакъв за всички,  без значение чии деца са извършителите.“, заявяват още народните представители от "Възраждане“.



