|Депутати искат от Сарафов делото за АТВ-то да се гледа на друго място
Случаят, който потресе България, е от този месец, когато 18-годишен водач на АТВ блъсна няколко души в курортния комплекс. Пострадаха петима пешеходци, като по информация от медиите майката на едно от пострадалите деца е в клинична смърт. Общественото напрежение се засили още повече заради факта, че родителите на обвиняемия младеж са служители на ОД МВР-Бургас. Това породи съмнения, че разследването може да бъде прикрито или забавено поради служебни зависимости и местни обвързаности.
В писмото си до главния прокурор народните представители отбелязват, че оценяват решението случаят да бъде възложен на следовател от Националната следствена служба като стъпка в правилната посока. Според тях обаче това не е достатъчно, за да гарантира пълна безпристрастност и обективност. Те настояват досъдебното производство да бъде прехвърлено под наблюдението на друга прокуратура извън Бургас, с равен ранг, съгласно чл. 195, ал. 5 от Наказателно-процесуалния кодекс.
"Само по този начин обществото ще получи гаранции, че разследването ще бъде проведено обективно и законосъобразно, без да тежат съмнения за нерегламентирани зависимости. Това ще бъде ясен сигнал за волята на прокуратурата да разследва докрай и без компромиси дела с огромен обществен интерес.“, посочват народните представители в искането си.
Те подчертават, че подобен ход ще подобри и имиджа на прокуратурата, като институция, която не допуска местни влияния и политически чадъри върху разследването на тежки престъпления.
"Българските граждани трябва да бъдат сигурни, че законът е еднакъв за всички, без значение чии деца са извършителите.“, заявяват още народните представители от "Възраждане“.
