Депутати на "Величие": Трикратно се извиняваме
Това заяви Мария Илиева, която е част от 8-те депутати от ПГ на "Величие", които днес се регистрираха в пленарна зала, а това създаде предпоставка за напрежение в редиците.
По-рано през деня председателят на парламентарната група във видеообръщение заяви, че се разграничава от действията им и остро ги разкритикува.
"Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно, ако хората са се чувстват засегнати, но никой не е имал никакво лошо намерение нито срещу Ивелин Михайлов, нито срещу хората, които застават зад него и зад нас''.
Илиева увери, че групата е обединена и уточни, че всички заедно са се обадили на Михайлов и лично са му се извинили.
"Такава ситуация не сме имали, в която да няма кворум заради управляващите".
Депутатката определи ситуацията като "комуникационна грешка".
"Инструкциите на господин Михайлов са били винаги да се регистрираме след като присъстващите в залата станат 121 човека, за да не създаваме излишно кворум и допълни:
"В случая гласувахме обратно на това, което правят управляващите".
