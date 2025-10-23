Сподели close
Очакваме цената на горивата за крайния потребител да се повиши. Ще има огромен проблем с доставките, ако "Лукойл" продължи да бъде собственик на българската рафинерия. Такова мнение изрази лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Още утре отново ще предложим на Народното събрание да гласува инвестиционен разход за придобиването от държавата на "Лукойл", обяви той във връзка със санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт".