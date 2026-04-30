Първото заседание на 52-ото Народно събрание започна минути след 10:00 ч. с първия парламентарен звънец. По традиция първото заседание бе открито от най-възрастния народен представител - в случая това е Румен Миланов от "Прогресивна България“, информира ФОКУС.

Регистрираха се 239 - ма депутати от 240. Както повелява Конституцията народните представители положиха клетва - след това зазвучаха химните на Република България и на Европейския съюз.

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се."

В пленарната зала присъстват президентът Илияна Йотова, служебният министър-председател Андрей Гюров, патриархът на Българската православна църква Даниил, министри от служебния кабинет, представители на съдебната власт, на официалните вероизповедания в България и на дипломатическия корпус.