|Депутатите прекратиха мандата на председателя на НСИ на първо четене
Това става с поправки в закона, които бяха приети с гласовете на ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и "Има такъв народ".
В текстовете е записано, че 1 месец, след като законът бъде обнародван в Държавен вестник, парламентът трябва да избере ново ръководство.
Досега кой е начело на НСИ се решаваше от Министерския съвет, припомня bTV. Тази година срещу института имаше атака от "Възраждане“ преди положителните конвергентни доклади за еврото с обвинения, че статистиката за инфлацията била подменена.
Спорове имаше също и с Комисията за защита на конкуренцията, и с Комисията за защита на потребителите заради цените на храните и как да се публикуват те в интернет.
Дебатите минаха без участието на управляващите. Ден по-рано Атанас Атанасов съобщи в социалните мрежи, че е заплашван на служебната му поща и свързва атаката именно с действията на депутатите.
