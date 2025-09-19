Новини
Депутатите прекратиха мандата на председателя на НСИ на първо четене
Автор: Десислава Томева 20:18
©
На първо четене Народното събрание реши да прекрати мандата на председателя на Националния статистически институт Атанас Атанасов и заместниците му.

Това става с поправки в закона, които бяха приети с гласовете на ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и "Има такъв народ".

В текстовете е записано, че 1 месец, след като законът бъде обнародван в Държавен вестник, парламентът трябва да избере ново ръководство.

Досега кой е начело на НСИ се решаваше от Министерския съвет, припомня bTV. Тази година срещу института имаше атака от "Възраждане“ преди положителните конвергентни доклади за еврото с обвинения, че статистиката за инфлацията била подменена.

Спорове имаше също и с Комисията за защита на конкуренцията, и с Комисията за защита на потребителите заради цените на храните и как да се публикуват те в интернет.

Дебатите минаха без участието на управляващите. Ден по-рано Атанас Атанасов съобщи в социалните мрежи, че е заплашван на служебната му поща и свързва атаката именно с действията на депутатите.








