Депутатите приеха на първо четене бюджета на НЗОК
"За" гласуваха 121, 81 "против", "въздържали се" нямаше. Народните представители гласуваха и процедура, с която приеха разглеждането на бюджета между първо и второ четене да бъде съкратено на 4 дни.
По-рано депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавно обществено осигуряване (ДОО), като и при него гласуваха времето за разглеждане на план-сметката да бъде съкратено на четири дни.
Утре като първа точка в дневния ред на депутатите е заложено разглеждането на държавния бюджет.
Още по темата
/
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
14:55
Асен Василев: Бюджет 2026 г. взема по 600 лева от всеки гражданин, за да напълни касичката на властта
10:12
Проф. Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
ИПИ представи алтернативния си бюджет: Близо 100 хил. по-малко наети в публичния сектор и по-малко разходи за следващите три години
19.11
Още от категорията
/
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
17:01
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:46
Явор Божанков за Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това?
19.11
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за привличането на медицински специалисти
19.11
Лена Бориславова за Слави Трифонов: Той и песен написа преди време! Осъдих го за нея на първа инстанция
19.11
Оранжеви кодове за утре няма да има, но предупреждение от първа степен ще е в сила за Централна и Източна България
19.11
"Лукойл" се надява, че особеният управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.